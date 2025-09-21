Еще 14 пострадали, отметил губернатор Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что всего в результате артиллерийского обстрела Васильевки пострадали 14 человек, еще 1 погиб в больнице.

"Всего после атаки артиллерии ВСУ на Васильевский муниципальный округ пострадало 14 человек, в том числе годовалый ребенок, о котором сообщалось ранее. К сожалению, один мужчина от полученных ранений скончался в больнице. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего. Им будет оказана всесторонняя помощь и поддержка", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Балицкий заявил, что ВСУ ведут массированный обстрел Васильевки. Противник ударил по многоквартирному дому, в результате чего ранены 12 человек, в их числе ребенок 2024 года рождения. Затем глава региона сообщил, что украинские войска обстреляли также частный сектор Васильевки, в результате чего один человек погиб, еще трое находятся в крайне тяжелом состоянии. В Минздраве Запорожской области ТАСС сообщили, что всего в результате обстрела ВСУ Васильевки пострадали 15 человек, еще один погиб. В Мелитопольскую областную больницу в состоянии разной степени тяжести переведены четверо пострадавших. Позднее Балицкий уточнил, что всего пострадавших 14 и 1 погибший.