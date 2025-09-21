ВСУ атаковали вторую автозаправку в ЛНР за сутки

Информация о возможных пострадавших уточняется

ЛУГАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Украинские войска атаковали дроном вторую за сутки автозаправочную станцию в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в правительстве региона.

"Сегодня около 17:00 БПЛА ВСУ атаковал автозаправочную станцию в Стаханове. В результате прямого попадания произошло возгорание топливной цистерны. На место происшествия оперативно выехали пожарные расчеты. Возгорание ликвидировано", - говорится в Telegram-канале правительства ЛНР.

Информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее в ГУ МЧС России по ЛНР сообщили, что два мирных жителя погибли в результате атаки украинского беспилотника на автозаправку в Первомайск. Разгоревшийся пожар уничтожил две машины, повреждено административное здание. Одной из жертв украинской атаки оказался сотрудник АЗС ГУП ЛНР "Луганскнефтепродукт" Владимир Дунаев, сообщили позднее в Минтопэнерго республики, выразив соболезнования родным и близким погибшего.