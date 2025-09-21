Двое сотрудников полиции получили ранения и были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил начальник Нацполиции Иван Выговский

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Житель Кировоградской области Украины, ранивший двух полицейских при проверке документов, задержан в результате спецоперации. Об этом сообщил начальник Нацполиции Иван Выговский в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Стрелок, ранивший двух полицейских, задержан", - написал глава украинской Нацполиции. По его словам, вечером 20 сентября в Кировоградской области житель Новоукраинского района во время проверки документов открыл огонь по сотрудникам правоохранительного ведомства.

В результате двое полицейских получили ранения и были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил Выговский. Подозреваемый - житель Кировоградской области 1979 года рождения. У него изъят револьвер, боеприпасы и другие вещественные доказательства.

По какой причине злоумышленник открыл огонь по полицейским, не сообщается.