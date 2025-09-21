Причиной стал человек на пути

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Интервалы движения поездов временно увеличивали на оранжевой линии метро Москвы из-за человека на пути. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На центральном участке Калужско-Рижской линии (6) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

Позже в департаменте сообщили, что движение поездов восстановлено.

"Движение на Калужско-Рижской линии (6) в графике", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (21:03 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.