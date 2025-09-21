В Горловке двое мирных жителей пострадали от атаки беспилотника ВСУ

Инцидент произошел в жилом массиве "Солнечный", отметил мэр Иван Приходько

ДОНЕЦК, 21 сентября. /ТАСС/. В ДНР два человека получили ранения в результате атаки украинского беспилотника в Горловке, сообщил мэр Иван Приходько.

"Вследствие атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) в жилом массиве "Солнечный" ранен мирный житель", - написал Приходько в своем Telegram-канале.

Позднее он сообщил, что число пострадавших выросло до двух.

Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что ранения средней степени тяжести получили мужчины 1984 и 1994 годов рождения, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Кроме того, поврежден объект инфраструктуры в Калининском районе Горловки.

ВСУ совершили 16 вооруженных атак на Горловку. По словам Пушилин, применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА.