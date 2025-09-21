Произошел пожар

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Предприятие повреждено в Полтавской области на севере Украины, произошел пожар. Об этом сообщил глава Полтавской военной администрации Владимир Когут.

"Зафиксировано попадание по территории одного из предприятий в Полтавском районе, в результате чего возник пожар, локализованный подразделениями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям", - написал он в Telegram-канале администрации.

Какое именно предприятие было повреждено, Когут не уточнил.

Ранее в Полтавской области была объявлена, а позже отменена воздушная тревога.