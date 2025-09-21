Учеников поврежденной атакой БПЛА в Крыму школы временно перевели на дистант

Как сообщили в Минобразования региона, специалисты проводят обследование здания на предмет повреждений

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Ученики поврежденной в ходе атаки БПЛА ВСУ школы в поселке Форос в Республике Крым в понедельник будут обучаться в дистанционном режиме, сообщили ТАСС в Министерстве образования региона.

"Специалисты проводят обследование здания на предмет повреждений. Завтра занятия будут организованы в дистанционном формате", - говорится в сообщении.

После экспертной оценки будет проведен ремонт школы, добавили в министерстве.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в поселке Форос, находящемся у границы с Севастополем, в результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос" и здание школы в поселке. По предварительным данным, 15 человек пострадали, есть погибшие. Предварительно, в школе полностью разрушен актовый зал, повреждена библиотека. Ранения получил охранник.