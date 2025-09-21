Произошло также возгорание травы в промзоне

КРАСНОДАР, 22 сентября. /ТАСС/. Фрагменты БПЛА упали на территории трех частных домовладений в Славянском районе Краснодарского края, в результате чего дома были повреждены. Кроме того, произошло возгорание травы в промзоне, сообщили в оперативном штабе региона.

"Фрагменты БПЛА упали на территории трех частных домовладений в Славянске-на-Кубани. Повреждены фасады и крыши домов, выбило стекла в окнах. Также из-за падения обломков произошло возгорание травы в промзоне. Во всех случаях пострадавших нет, на местах работают экстренные и оперативные службы", - говорится в сообщении.

Позже в оперативном штабе региона сообщили, что обломки повредили дома в станице Гривенской Калининского района. В одном из частных домовладений повреждена крыша, возникло возгорание.