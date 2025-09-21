Мужчины ранее незаконно продали земельный участок площадью 1,1 га

ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /ТАСС/. Трое граждан вернули более 40 млн рублей в бюджет Владивостока после вмешательства прокуратуры. Ранее они приобрели участок земли на сопке Шошина гораздо ниже реальной стоимости, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что в 2016 году земельный участок площадью 1,1 га незаконно передали трем гражданам по льготной цене, которая составляла только 5% от кадастровой стоимости. Выкупная цена составила 3 млн рублей при реальной стоимости участка свыше 60 млн рублей. Позже, в июле 2020 года, собственники продали этот участок застройщику за 90 млн рублей. Прокурор Владивостока предъявил иск о взыскании неосновательного обогащения в размере разницы между кадастровой стоимостью и фактически уплаченной ценой на общую сумму 40 млн рублей. Однако суд отказал в удовлетворении этих требований и отменил меры по обеспечению иска. Позже прокурор вынес апелляцию на это решение.

"Суд апелляционной инстанции, согласившись с доводами надзорного ведомства, отменил незаконное решение суда первой инстанции и удовлетворил требования прокурора в полном объеме. В результате незаконная сделка по отчуждению земельного участка признана недействительной. С недобросовестных приобретателей в бюджет взыскано более 40 млн рублей, полученных в результате неосновательного обогащения в связи с дальнейшей продажей земельного участка", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства", - сообщили в ведомстве.