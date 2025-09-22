В городе действует воздушная тревога

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Многочисленные взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье в ночь на понедельник. Об этом сообщил глава подчиненной украинским властям Запорожской областной администрации Иван Федоров.

По данным, опубликованным в его Telegram-канале, с ночи взрывы происходили в городе не менее семи раз. В результате возникли пожары. Федоров также сообщил о повреждении промышленных объектов, однако подробностей не привел.

В городе объявлена воздушная тревога. В настоящее время сирены также работают в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.