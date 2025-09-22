У женщины диагностировали хроническое психическое расстройство

КРАСНОЯРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Жительница Канска Красноярского края Валентина Мытько, обвиняемая в убийстве троих своих детей, в момент совершения преступления находилось в невменяемом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"По результатам стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы у женщины диагностировано хроническое психическое расстройство, что лишало ее в момент совершения общественно-опасного деяния способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - сообщил представитель ведомства.

Ранее ведомство сообщало, что женщину направляли на судебную стационарную психолого-психиатрическую экспертизу в ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.

В ГСУ СК по краю и Хакасии также сообщили ТАСС, что расследование уголовного дела в отношении 30-летней женщины завершено. "Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения постановления о направлении уголовного дела в суд для решения вопроса о применении к женщине принудительной меры медицинского характера", - отметил собеседник агентства. Женщина продолжает находиться под стражей.