Расследование завершили, сообщили в СК

КРАСНОЯРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Материалы уголовного дела об убийстве троих своих детей жительницей Канска Красноярского края направлены в суд. Расследование завершено, сообщили ТАСС в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней жительницы города Канска, уличенной в совершении общественно-опасного деяния, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех малолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии). <...> Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения постановления о направлении уголовного дела в суд для решения вопроса о применении к женщине принудительной меры медицинского характера", - сообщили в ведомстве.