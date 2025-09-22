Губернатор региона Андрей Травников поручил привести в порядок здания, которые не в должной мере обеспечивают безопасность нахождения там людей, особенно детей

НОВОСИБИРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил пересмотреть приоритеты развития территорий региона в пользу безопасности действующих объектов. Такое заявление он сделал в рамках оперативного совещания, на котором обсуждалось частичное обрушение школы в Татарске.

В воскресенье утром обрушилась часть здания средней общеобразовательной школы № 5 города Татарска. Пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело.

"Этот случай, только чудом не приведший к трагедии и по-настоящему страшный, заставляет нас по-новому посмотреть на приоритеты в работе и, наверное, скорректировать планы. <...> Давайте приведем в порядок те здания, которые сегодня не в должной мере обеспечивают безопасность нахождения там людей, особенно детей. Это касается и других министерств, где есть объекты с массовым пребыванием людей: Минздрав, Минсоц, Минкульт, Минспорт. Но в первую очередь это надо сделать по учреждениям образования в связи с наличием там детей", - сказал губернатор.

Здание школы №5 было построено в 1937 году. Перед началом учебного года администрацией Татарского муниципального округа школа была принята готовой к приему обучающихся.

По госпрограмме Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" в Татарске строится здание школы на 550 мест, ввод которой планируется к 1 сентября 2026 года.