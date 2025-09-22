Еще трое пострадали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 сентября. /ТАСС/. Столкновение грузовика MAN и легкового автомобиля Hyundai произошло в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Один человек погиб, еще трое, включая двоих детей, травмированы, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

"В результате ДТП водитель легкового авто погиб, а три его пассажира получили травмы, в том числе два ребенка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, на 83-м км автодороги "Иртыш", 38-летний водитель Hyundai не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении MAN.