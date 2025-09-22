Как сообщили в СУ СК по региону, в связи с беременностью исполнение наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения ребенком 14-летнего возраста

КЕМЕРОВО, 22 сентября. /ТАСС/. Рудничный районный суд города Кемерово приговорил к 2,5 годам колонии-поселения водителя трамвая после ДТП, в котором пострадали почти 200 человек. Осужденная беременна, наказание отсрочено до достижения ребенком 14-летнего возраста, сообщили в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области.

"Собранные следователем доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора водителю трамвая АО "КЭТК". Она признана виновной в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей и смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, а также дополнительное наказание в виде лишения права управлять транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. В связи с беременностью исполнение наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения ребенком 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.

В прокуратуре Кемеровской области уточнили, что водитель трамвая заметила сбой в работе тормозной системы, но продолжила движение вместе с пассажирами. Она попыталась устранить неполадки самостоятельно, перезагрузив системы и отключив аккумуляторную батарею, но в конечном счете это привело к неконтролируемому набору скорости и к столкновению с другим трамваем. Со следствием осужденная сотрудничала.

Два трамвая столкнулись утром 6 июня 2024 года в начале Кузнецкого моста в Кемерове. Всего пострадавшими по делу признаны 194 человека, из них 8 человек получили тяжкий вред здоровью, 1 человек погиб. По уголовному делу задержаны директор и мастер Кемеровской электротранспортной компании, которые, по предварительным данным, выпустили в рейс трамвай с неисправной тормозной системой, а также водитель трамвая. Впоследствии бывшего директора АО "КЭТК" Павла Мальцева приговорили к 2,5 года исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении мастера депо находится на рассмотрении в суде.