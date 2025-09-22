Глава республики Сергей Аксенов ранее сообщил, что три человека погибли, 16 пострадали

ТАСС, 22 сентября. ТАСС публикует кадры последствий атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым.

Глава республики Сергей Аксенов ранее сообщил, что в поселке Форос, находящемся у границы с Севастополем, повреждены несколько объектов на территории санатория "Форос" и здание школы в поселке. Три человека погибли, 16 пострадали. Предварительно, в школе разрушен актовый зал, повреждена библиотека.

В Минобороны РФ сообщили, что около 19:30 мск 21 сентября ВСУ нанесли удар БПЛА, снаряженными фугасными боезарядами, в курортной зоне Крыма, где нет военных объектов.