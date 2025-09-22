ТАСС, 22 сентября. ТАСС публикует кадры последствий атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым.
Глава республики Сергей Аксенов ранее сообщил, что в поселке Форос, находящемся у границы с Севастополем, повреждены несколько объектов на территории санатория "Форос" и здание школы в поселке. Три человека погибли, 16 пострадали. Предварительно, в школе разрушен актовый зал, повреждена библиотека.
В Минобороны РФ сообщили, что около 19:30 мск 21 сентября ВСУ нанесли удар БПЛА, снаряженными фугасными боезарядами, в курортной зоне Крыма, где нет военных объектов.