Военная операция на Украине

При атаке украинских БПЛА на Крым погибли 3 человека, еще 16 получили ранения, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Обстоятельства ЧП

Аксенов сообщил, что в поселке Форос, находящемся у границы с Севастополем, в результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос" и здание школы в поселке.

Предварительно, в школе разрушен актовый зал, повреждена библиотека.

В Минобороны России сообщили, что около 19:30 мск 21 сентября в курортной зоне Крыма, где нет военных объектов, ВСУ нанесли удар БПЛА снаряженными фугасными боезарядами.

Учеников школы, поврежденной при атаке БПЛА, временно перевели на дистант.

Погибшие и пострадавшие

По последним данным, в результате атаки погибли 3 человека, 16 пострадали.

12 пострадавших госпитализировали, из них 4 находятся в тяжелом состоянии, еще 2 в реанимации.

Все пациенты находятся в стабильном состоянии, сообщается в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства России.

Реакция