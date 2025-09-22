При атаке украинских БПЛА на Крым погибли 3 человека, еще 16 получили ранения, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Обстоятельства ЧП
- Аксенов сообщил, что в поселке Форос, находящемся у границы с Севастополем, в результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос" и здание школы в поселке.
- Предварительно, в школе разрушен актовый зал, повреждена библиотека.
- В Минобороны России сообщили, что около 19:30 мск 21 сентября в курортной зоне Крыма, где нет военных объектов, ВСУ нанесли удар БПЛА снаряженными фугасными боезарядами.
- Учеников школы, поврежденной при атаке БПЛА, временно перевели на дистант.
Погибшие и пострадавшие
- По последним данным, в результате атаки погибли 3 человека, 16 пострадали.
- 12 пострадавших госпитализировали, из них 4 находятся в тяжелом состоянии, еще 2 в реанимации.
- Все пациенты находятся в стабильном состоянии, сообщается в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства России.
Реакция
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова после атаки украинских БПЛА на Крым призвала НАТО и ЕС "подойти к зеркалу" в поисках агрессора.
- ВСУ стремились посеять страх, направив БПЛА на курортный поселок Форос у границы Крыма и Севастополя, считает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
- Удары ВСУ по российским гражданским объектам с целью убийства мирных граждан стали отличительной чертой режима Владимира Зеленского. Это подтверждает атака на школу и санаторий "Форос" в Крыму, заявил ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.
- Атака украинских БПЛА на мирные объекты в поселке Форос является актом отчаяния режима Владимира Зеленского, его попыткой остаться у власти и сохранить западное финансирование на фоне провалов на военном и дипломатическом фронтах. Такое мнение ТАСС выразил сенатор от ДНР Александр Волошин.