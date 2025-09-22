Еще 12 человек получили ранения

БЕЛГОРОД, 22 сентября. /ТАСС/. За сутки 12 человек получили ранения и 2 погибли в результате атак беспилотников и ударов боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе на поселок Октябрьский, села Бочковка, Варваровка, Красный Октябрь, Нечаевка, Николаевка, Никольское, Новая Нелидовка, Петровка, Салтыково, Стрелецкое и хутор Церковный совершены атаки 19 БПЛА, из которых 11 сбиты. В районе ранены четыре мирных жителя. Все пострадавшие продолжают лечение в больницах", - написал глава региона.

По Белгороду ВСУ нанесли удары двумя беспилотниками, пострадали два человека, поврежден многоквартирный дом. Борисовский район атаковал один FPV-дрон, Валуйский округ - 26 беспилотников, повреждены 2 частных дома. По Волоконовскому району ВСУ ударили тремя БПЛА.

По населенным пунктам Грайворонского округа ВСУ нанесли удары с помощью 13 беспилотников, повреждены 2 частных дома. Город Губкин атакован одним БПЛА, Корочанский район подвергся атакам пяти беспилотников самолетного типа, последствий нет. Яковлевский округ ВСУ атаковали с помощью трех беспилотников, последствий нет.

Краснояружский район был атакован 50 беспилотниками и 17 боеприпасами, поврежден частный дом. Ракитянский район подвергся атакам 14 беспилотников и удару боеприпасом, погибли два мирных жителя, шесть человек пострадали. По словам губернатора, трое из них госпитализированы, остальные продолжают лечение амбулаторно. Также поврежден частный дом.

Старооскольский район ВСУ атаковали с помощью восьми беспилотников, последствий нет. По Чернянскому району выпустили один БПЛА, последствий нет. Шебекинский округ атаковали 30 беспилотниками и 1 боеприпасом. По информации главы региона, повреждены пять частных домов.