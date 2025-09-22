Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что прокомментирует ситуацию позже

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия в екатеринбургском офисе компании "Облкоммунэнерго", обращение в доход РФ которой требует Генпрокуратура России. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Действительно, правоохранительными органами ведутся оперативные мероприятия", - подтвердил ТАСС собеседник агентства.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил агентству, что прокомментирует ситуацию позже.

В иске Генпрокуратура требует обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО", а также акции и доли еще в 80 компаниях. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов, благодаря которым, как считают в Генпрокуратуре, Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием Свердловской области "Облкоммунэнерго". Ответчиком в иске также заявлен вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.