По версии следствия, он не захотел делить прибыль с двоюродным братом, с которым занимался оптовой торговлей фруктами и овощами

ОМСК, 22 сентября. /ТАСС/. Суд арестовал 41-летнего жителя Омска, который заказал убийство двоюродного брата, чтобы не делиться с ним прибылью от совместной предпринимательской деятельности. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

"Следствием фигуранту предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, по инициативе следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - сказала Болдинова.

По версии следствия, 41-летний мужчина не захотел делить прибыль с 39-летним двоюродным братом, с которым занимался оптовой торговлей фруктами и овощами. Он решил заказать его убийство и нашел для этого исполнителя, который предпочел обратиться в УФСБ России по Омской области.

За убийство обвиняемый пообещал заплатить 1 млн рублей. После получения фотографии, якобы подтверждающей исполнение заказа, он передал часть обещанных средств и после этого был задержан.