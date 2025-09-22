В 90% случаев причиной возгораний стало несоблюдение местным населением правил пожарной безопасности

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 сентября. /ТАСС/. Природные пожары на площади более 6 га ликвидированы за неделю в Ханты-Мансийском автономном округе, действующих лесных возгораний нет. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента недропользования и природных ресурсов Югры.

"За прошедшую неделю - с 15 по 21 сентября, в Югре ликвидировали 10 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 6,28 га. По данным на утро 22 сентября, в автономном округе природные пожары не зарегистрированы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в 90% случаев причиной возгораний в лесах за прошедшую неделю стало несоблюдение местным населением правил пожарной безопасности.

Всего с начала года в Югре ликвидировано семь ландшафтных возгораний на площади 114,5 га и 202 лесных пожара на площади 4 832,82 га. Пожароопасный сезон в ХМАО установлен с 26 апреля.