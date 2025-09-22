Они уехали кататься на мотоциклах и не вернулись в назначенное время

ЧЕРКЕССК, 22 сентября. /ТАСС/. Спасатели в Карачаево-Черкесии (КЧР) ищут трех туристов из Ставрополя, которые уехали кататься на мотоциклах и не вернулись в назначенное время, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по республике.

"Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В. М. Дзераева проводят работы по поиску группы туристов в поселке Загедан Урупского района. По предварительной информации, трое мужчин на мотоциклах уехали кататься в район озера Кратерное и в назначенное время не вернулись", - говорится в сообщении.

Накануне спасатели на квадроциклах обследовали окрестности озера, поиски результатов не дали. Утром в понедельник работы были возобновлены. На поиски от МЧС России привлечены восемь человек, задействовано четыре единицы техники. По предварительным данным, туристы регистрацию в подразделениях МЧС России не проходили, отметили в ведомстве.