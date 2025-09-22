Еще 44 здания восстановили

БЕЛГОРОД, 22 сентября. /ТАСС/. Повреждения от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде за неделю получили 40 домов, еще 44 дома восстановлено. Об этом на заседании облправительства сообщил глава города Валентин Демидов.

"За прошедшую неделю у нас повреждено 40 жилых объектов. [Восстановили] с расписками 44 при плане 41. В работе на эту неделю также 41 объект", - рассказал он.

Мэр отметил, что на сегодняшний день при атаках ВСУ в Белгороде повреждения получили 150 автомобилей. Власти планируют завершить ремонт машин и выплатить компенсации владельцам за полученный ущерб в течение трех недель.