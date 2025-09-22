Также повреждения получил, в частности, Донецкий колледж культуры и искусств

ДОНЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. В Горловке (ДНР) в результате удара 21 сентября украинского беспилотного летательного аппарата пострадали три мирных жителя, сообщил глава городского округа Иван Приходько в своем Telegram-канале.

21 сентября мэр сообщил о двух раненых.

"По уточненной информации, в результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины вчера вечером в жилом массиве "Солнечный" количество раненых мирных жителей Горловки возросло до трех", - написал мэр.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил информацию о последствиях атаки ударного беспилотника по Куйбышевскому району этой ночью. По его данным, в числе поврежденных объектов - территориальный центр по обслуживанию населения и Донецкий колледж культуры и искусств.