Арест бизнесмена Араика Амирханяна признали законным

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Московский областной суд признал законным избрание ареста в отношении бизнесмена Араика Амирханяна, который обвиняется в соучастии в убийстве экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в декабре 2023 года в Московской области, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Апелляционные жалобы защиты отклонить", - огласил решение судья.

Сам бизнесмен Амирханян заявил о своей непричастности к преступлению. Сергиево-Посадский суд Подмосковья арестовал Амирханяна в начале сентября до 2 ноября. Бизнесмен находится в настоящее время в СИЗО-2 "Бутырка".