Также повреждения получили остекление и фасад здания городской администрации города

БЕЛГОРОД, 22 сентября. /ТАСС/. При падении обломков сбитых беспилотников Вооруженных сил Украины в Белгороде пострадали две женщины. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Бригада скорой доставляет одну пострадавшую с баротравмой, осколочными ранениями ноги и головы в городскую больницу №2 г. Белгорода <...> Второй женщине с баротравмой оказана помощь, лечение будет проходить амбулаторно", - написал глава региона.

По информации Гладкова, повреждения получили фасад и остекление здания городской администрации, в 15 квартирах шести домов выбиты окна, поврежден Собор Смоленской иконы Божией Матери. Губернатор призвал жителей быть внимательнее и следить за оповещениями в Telegram-канале "Информация БПЛА Белгород, Белгородский район" и на радио "Мир Белогорья".