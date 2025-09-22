На подконтрольной Киеву части региона, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Взрывы произошли на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщил глава подчиненной украинским властям областной администрации Иван Федоров.

"Взрывы в Запорожской области", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал о многочисленных взрывах в городе Запорожье в ночь на 22 сентября. С утра украинские СМИ также писали о взрывах в городе.

