ТАСС: экс-полицейского в Сибири осудили за угрозы следователю

Максима Вавилова приговорили к году и месяцу принудительных работ

НОВОСИБИРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Татарский районный суд Новосибирской области признал экс-полицейского Максима Вавилова виновным в воспрепятствовании следствию по делу об убийстве девочки в 2010 году. Его приговорили к году и месяцу лишения свободы, которые заменили на принудительные работы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В январе 2024 года Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу сотрудника отделения полиции в Усть-Таркском районе Максима Вавилова по делу о воспрепятствовании следствию. По данным правоохранителей, он угрожал следователю, который расследовал убийство ребенка, высказал угрозы привлечения его к уголовной ответственности с целью изменения хода расследования и защиты товарищей. Речь шла о расследовании резонансного убийства 15-летней Наташи Матюхиной в селе Яркуль в 2010 году.

"Вавилова приговорили к 1 году 1 месяцу лишения свободы и оштрафовали на 120 тыс. рублей, однако лишение свободы заменили на 1 год 1 месяц принудительных работ", - сказал собеседник ТАСС.

В июне Новосибирский областной суд признал бывших сотрудников милиции отдела внутренних дел по Усть-Таркскому району Новосибирской области Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея невиновными в убийстве школьницы в 2010 году. По версии следствия, в марте 2010 года они сбили на автомобиле 15-летнюю девочку, чтобы избежать наказания, они убили ребенка, используя ее беспомощное состояние, и спрятали тело. На досудебной стадии одна из свидетелей утверждала, что находилась в машине с сотрудниками милиции и видела, как сбили девочку и поместили ее в багажник, однако позже от своих показаний она отказалась.

Экс-сотрудников ОВД обвинили по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий), п. "а", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение) и п. "в", "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Кудрявцеву также вменили ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Суд установил, что пьяный Кудрявцев сбил девочку сразу насмерть, а Бартоломей не сообщил о преступлении. В итоге первому назначили 3 года колонии-поселения, второму - 2. Обоих освободили в связи с истечением срока давности. По похищению и убийству суд признал, что отсутствует событие преступления. Тело Матюхиной до сих пор не найдено.

Кроме того, еще двух сотрудников полиции, которые в свое время якобы покрывали Кудрявцева и Бартоломея, сейчас судят за то, что они, по версии следствия, забили мужчину, грозившегося рассказать всю правду об исчезновении девочки.