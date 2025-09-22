Данил Туканов удалил свои комментарии и отписался от групп, где размещал их

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Младший научный сотрудник Уральского федерального университета (УрФУ) Данил Туканов оштрафован на 45 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Туканова Данила Александровича <…> признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП, назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тыс. рублей", - привел слова из приговора собеседник агентства.

По его данным, молодой человек удалил свои комментарии и отписался от групп, где размещал их.

Ранее стало известно, что Туканов, отвечая на комментарии других участников в одном из сообществ в соцсетях, разместил сообщения, дискредитирующие использование ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан.