Полиция в Барнауле проверит угрозы мужчины "отправить" на СВО охранника бара

Молодой человек извинился за свои высказывания

БАРНАУЛ, 22 сентября. /ТАСС/. Высказывания мужчины с угрозами "отправить" сотрудника охраны в зону специальной военной операции (СВО) проверит полиция Алтайского края. Как сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону, мужчина являлся участником конфликта между посетителями и охраной барнаульского бара.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на кадрах которого видно, как мужчина, угрожая охраннику отправкой на СВО, потребовал назвать его фамилию, имя и отчество. Мужчина сообщал, что ему в этом может помочь дядя. Кроме того, он сделал заявление о том, что его прошлые обидчики из Алейска якобы уже погибли, употребив сленговое слово "двухсотые".

"Зафиксированные на видеозаписи заявления и поведение мужчины стали основанием для процессуальной проверки. Надзорные мероприятия поставлены на контроль органами правоохранительной системы Алтайского края. По результатам проверки будут установлены обстоятельства, участники конфликта и возможные пострадавшие стороны", - сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, добавив, что заявлений в правоохранительные органы ни от одной из сторон конфликта не поступало.

Позже в социальных сетях появилось еще одно видео, где этот же молодой человек приносит извинения за свои высказывания. "Я, Ерошкин Александр Евгеньевич, извиняюсь перед всеми, кто воюет на СВО. Я был пьян очень сильно, <…> я очень плохо себя повел в этой ситуации. Прошу прощения от чистого сердца", - говорит мужчина.