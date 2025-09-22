Пострадавших доставили в больницу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 сентября. /ТАСС/. Автомобиль Mazda в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada, повредил Toyota и совершил наезд на двух пешеходов на тротуаре, после чего въехал в лестницу магазина. Пострадавшие, в числе которых два пешехода и два пассажира, с травмами доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе УМВД по Югре.

"В Нефтеюганске по улице Нефтяников произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП четверо человек получили серьезные травмы и были госпитализированы в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейскими возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего)", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, 26-летний местный житель не справился управлением Mazda, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta, после чего наехал на дорожный знак, который при падении повредил припаркованную Toyota. Продолжив движение по тротуару, водитель Mazda совершил наезд на двух пешеходов, после чего столкнулся с лестницей магазина.