Фигурант обвиняется по делу о взяточничестве и превышении полномочий

ЧЕЛЯБИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Челябинский областной суд подтвердил меру пресечения в виде содержания под стражей, которая была избрана по делу о взяточничестве и превышении полномочий задержанному ФСБ бывшему гендиректору регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Виктору Тихоненко. Об этом сообщили в пресс-центре прокуратуры области.

"С учетом позиции прокурора суд отказал в изменении меры пресечения обвиняемому в получении взятки и превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 5 ст. 290, п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ) <…> бывшему генеральному директору СНОФ "Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области", - сообщили в пресс-центре.

Как сообщалось, весной Тихоненко был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Решением суда 21 марта он был арестован, позже срок меры пресечения был продлен.

По информации прокуратуры региона, фигурант без каких-либо оснований заключил договор на выполнение работ по капремонту крыши многоквартирного дома, подписал акт приемки работ, которые фактически не проводились и оплатил свыше 6,3 млн рублей. Кроме того, в 2018 году, работая начальником отдела, получил от представителя коммерческой организации взятку на сумму свыше 760 тыс. рублей в виде услуги имущественного характера. Это позволило организации взяткодателя беспрепятственно выигрывать конкурсные процедуры и заключить договоры подряда по замене лифтового оборудования.