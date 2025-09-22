В Горловке при атаке ВСУ пострадали два человека

Также при ударе повреждены несколько домов и инфраструктура теплоснабжающей организации

ДОНЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. ВСУ ранили двух мирных жителей, атаковав центр Горловки (ДНР), сообщил глава муниципалитета Иван Приходько.

"В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки ранены два мирных жителя", - написал Приходько.

Он добавил, что при ударе повреждены ряд домов и инфраструктура теплоснабжающей организации.

Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР зафиксировало с начала суток пять ударов дронов ВСУ по Горловке.