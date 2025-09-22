Среди них двое детей

БЕЛГОРОД, 22 сентября. /ТАСС/. В результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадали четыре человека, включая двух детей. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Еще четыре мирных жителя пострадали в результате атак дронов ВСУ. В Белгороде от удара беспилотника по коммерческому объекту ранен мужчина. С осколочным ранением ноги он доставляется в городскую больницу №2 г. Белгорода. В Белгородском районе в поселке Северный беспилотник атаковал легковой автомобиль, вследствие чего пострадали два ребенка", - написал губернатор региона, добавив, что еще один мирный житель пострадал в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.

Пострадавшие в Белгородском районе восьмилетняя девочка с осколочным ранением ноги и 12-летний мальчик с баротравмой бригадами скорой помощи доставляются в детскую областную клиническую больницу. На месте атаки поврежден частный дом и легковой автомобиль.

Губернатор добавил, что пострадавший в Шебекинском округе получил минно-взрывную травму, баротравму, осколочные ранения головы, плеча, спины и ног. Пострадавшего доставляют в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медпомощи он будет переведен в областную клиническую больницу.