Пострадавшие передвигались на служебных автомобилях агрофирмы "Рыльская" по трассе Янько-Макеево Рыльского района

КУРСК, 22 сентября. /ТАСС/. В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном Рыльском районе Курской области пострадали два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Сегодня в поликлинику Рыльской ЦРБ обратились двое пострадавших, которые накануне попали под атаку FPV-дронов. Они передвигались на служебных автомобилях агрофирмы "Рыльская" по трассе Янько-Макеево Рыльского района", - написал он.

Глава региона добавил, что 38-летний мужчина осмотрен и отпущен на амбулаторное лечение. 65-летнего мужчину доставят в Курскую областную больницу.