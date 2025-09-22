Это случилось недалеко от плотины "Тишрин" на реке Евфрат, передает Syria TV

БЕЙРУТ, 22 сентября. /ТАСС/. Столкновения между курдскими "Силами демократической Сирии" (СДС) и войсками, подчиняющимися новым властям арабской республики, произошли недалеко от плотины "Тишрин" на реке Евфрат в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

По его сведениям, курдские формирования обстреляли из минометов по меньшей мере три деревни в этом районе. Дополнительные детали произошедшего не раскрываются.

В марте 2025 года президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа и командующий СДС Мазлюм Абди подписали соглашение, в соответствии с которым курдские бойцы должны влиться до конца года в состав регулярной сирийской армии. Стороны договорились, что все подконтрольные курдам гражданские и военные объекты, включая аэропорты, а также газовые и нефтяные месторождения, расположенные на северо-востоке республики, перейдут под власть новой администрации в Дамаске. Однако последовавшие раунды переговоров выявили существенные различия в позициях СДС и переходного правительства. Курды, в частности, настаивают на создании децентрализованной системы управления, которая предоставит им широкие административные полномочия на северо-востоке Сирии.

Ранее Минобороны республики неоднократно призывало курдов выполнить достигнутые договоренности и прекратить обстрелы Алеппо и его окрестностей. Командование СДС в свою очередь обвиняло "недисциплинированные группировки", действующие в рядах проправительственных сил, в провокациях. Со своей стороны лидер Сирии аш-Шараа, которого цитировал портал Türkiye Today, не исключил, что Турция может после декабря начать военную операцию против СДС, если те не войдут в состав сирийской армии.