В Тверской области возбудили дело после исчезновения 16-летней девушки

Несовершеннолетняя пропала 19 сентября

ТВЕРЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения в деревне Луковниково Тверской области девушки 2009 года рождения. О ее местонахождении ничего не известно с 19 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"В целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех обстоятельств безвестного исчезновения несовершеннолетней, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий, Ржевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, девушка 2009 года рождения 19 сентября ушла из дома в деревне Луковниково Ржевского округа. Сведения о ее местонахождении до сих пор отсутствуют. "По уголовному делу сотрудниками проводятся мероприятия, направленные на обнаружение ребенка", - добавили в пресс-службе.