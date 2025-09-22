МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудник коммунального предприятия получил тяжелое ранение в результате атаки украинских дронов на Энергодар. Зафиксировано не менее четырех беспилотников ВСУ, сообщил мэр города - спутника запорожской АЭС Максим Пухов.
"Сегодня Энергодар вновь подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, зафиксировано не менее 4 беспилотных летательных аппаратов, атаковавших территорию предприятия, входящего в систему жизнеобеспечения города. В результате атаки тяжелое ранение получил слесарь "Водозабора", 1962 года рождения", - написал Пухов в своем Telegram-канале.
Пострадавшего эвакуировали в медицинское учреждение.
На месте происшествия работают оперативные службы, масштаб причиненного ущерба оценивается, отметил Пухов.
Мэр предупредил жителей об угрозе повторных атак.