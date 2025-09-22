Экс-замгубернатора Югры Шипилова отправили под домашний арест по делу о взятке

Фигурант получил денежные средства в размере не менее 7,5 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 сентября. /ТАСС/. Суд Ханты-Мансийского автономного округа в ходе рассмотрения апелляционной жалобы изменил ранее избранную меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест до 14 ноября 2025 года в отношении бывшего первого замгубернатора Югры по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции региона.

Ранее ТАСС в правоохранительных органах сообщали, что 15 февраля 2025 года Алексей Шипилов был арестован на два месяца. Заседание в Ханты-Мансийском районном суде проходило в закрытом режиме. В апреле 2025 года содержание под стражей было продлено до 13 июля, затем эта мера пресечения продлевалась еще раз.

"22 сентября 2025 года в суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры состоялось рассмотрение апелляционной жалобы по делу Алексея Викторовича Шипилова. В ходе судебного заседания была рассмотрена апелляционная жалоба, поданная Шипиловым и его адвокатами, на постановление Ханты-Мансийского районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд принял решение об изменении ранее избранной меры пресечения. Мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест до 14 ноября 2025 года", - сказано в сообщении.

По данным суда, чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Ранее правоохранительные органы сообщали, что, по версии следствия, с 2023 по 2024 год, занимая должность первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, он получил взятку в размере не менее 7,5 млн рублей за помощь и общее покровительство группе лиц и их управляющей компании. Шипилов дал незаконные указания главе одного из муниципальных образований Югры об оказании содействия в организации перехода многоквартирных домов на обслуживание в определенную управляющую компанию. В связи с возбуждением уголовного дела 17 февраля 2025 года "Единая Россия" приостановила членство экс-замгубернатора в партии.