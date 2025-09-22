Названа возможная причина возгорания вагонов поезда на Кубани

Ей стало короткое замыкание электропроводки

КРАСНОДАР, 22 сентября. /ТАСС/. Короткое замыкание электропроводки предварительно стало причиной возгорания вагонов пригородного поезда в Краснодарском крае, сообщили журналистам в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"Предварительно установлено, что 22 сентября 2025 года на 1 481-м км перегона железнодорожных станций Деревянковка - Албаши Северо-Кавказской железной дороги в результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание электропоезда сообщением Краснодар - Староминская", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что по факту возгорания проводится доследственная проверка.

Днем в понедельник в Каневском районе Кубани между станицами Новоминская и Стародеревянковская загорелся пригородный поезд сообщением Краснодар - Староминская. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, горели три последних вагона, площадь возгорания составила 200 кв. м. Пожар потушен. Пассажиры эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал. До железнодорожной станции Новоминская их доставил автобус, предоставленный администрацией района.