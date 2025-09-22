Также суд установил фигуранту запрет на два года заниматься деятельностью, связанной участием в публичных, массовых мероприятиях

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Жителя Республики Крым приговорили к году в колонии-поселении за плевок в коробку для сбора гуманитарной помощи с изображением государственного флага России и георгиевской лентой. Об этом сообщили в Верховном суде региона.

Житель Первомайского района республики 1975 года рождения был признан виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 354.1 и ст. 329 УК РФ - осквернение символа воинской славы и надругательство над государственным символом России.

"Согласно приговору суда, житель Первомайского района в сентябре 2024 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил плевок в коробку, предназначавшуюся для сбора гуманитарной помощи, на которой был изображен государственный флаг РФ и георгиевская лента в форме буквы Z. Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Также суд установил мужчине запрет на два года заниматься деятельностью, связанной участием в публичных, массовых мероприятиях.