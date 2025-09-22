Его обвиняют в особо крупном мошенничестве и отмывании денежных средств, полученных преступным путем

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении блогера Андрея Сидоропуло, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и отмывании денежных средств, полученных преступным путем. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд объявляет о начале судебного следствия в отношении Андрея Сидоропуло, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере, полученных в результате преступления)", - сказал судья. Также он постановил продлить срок содержания блогера под стражей на шесть месяцев. Сидоропуло признал вину.

Следствием установлено, что Сидоропуло вместе с сообщниками разместил в интернете платный курс обучения под названием "Авторское обучение арбитражу и трафику от Андрея Сидоропуло". Участники организованной группы обещали своим клиентам гарантированный результат и быстрое достижение материального благополучия после прохождения курса. Взятые на себя обязательства злоумышленники выполнять не собирались, поступавшие от покупателей интернет-курса деньги похищали и распоряжались ими по своему усмотрению. От преступных действий пострадали 40 человек, а ущерб превысил 8,3 млн рублей.

С целью легализации средств, приобретенных преступным путем, блогер купил автомобиль "Ламборгини" стоимостью более 22 млн рублей. В ведомстве добавили, что на стадии предварительного расследования прокурор заключил с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Сидоропуло содержится под стражей.