Дмитрию Соколову назначили наказание в виде 6 лет 10 месяцев в колонии общего режима

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Ярославский областной суд снизил срок наказания на 2 месяца бывшему депутату муниципалитета (гордумы) Ярославля Дмитрию Соколову по делу о поджоге ресторана "Сквер", ему назначено наказание в виде 6 лет 10 месяцев в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрев доводы апелляционных жалоб, изучив материалы уголовного дела, судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда изменила приговор, уточнила редакцию уголовного закона, подлежащую применению, снизила размер назначенного наказания на 2 месяца, окончательно к отбытию Дмитрию Соколову назначено наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Кировский районный суд Ярославля 10 июля признал Соколова виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и п. "б", "в" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд частично переквалифицировал действия Соколова, которого ранее гособвинение просило признать виновным в покушении на убийство двух и более лиц с особой жестокостью. Прокурор просил суд назначить Соколову наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

По версии обвинения, 30 октября 2023 года около 23:40 Соколов при помощи заранее подготовленных бутылок с зажигательной смесью поджег летнюю веранду ресторана "Сквер" у Волковского театра в центре Ярославля. Он знал, что внутри находятся посетители и работники кафе. Начался пожар, одна из посетительниц ресторана получила ожоги до 23% тела, ей причинен тяжкий вред здоровью. Летняя веранда полностью сгорела, владельцу ресторана причинен материальный ущерб в размере свыше 11 млн рублей.

В суде Соколов признал вину в поджоге веранды ресторана "Сквер", но не признал вину в покушении на убийство. Он достиг примирения с получившей ожоги потерпевшей Анной Диденко. Мотивом поджога стал конфликт семьи Соколова и руководства ресторана "Сквер", фигурант действовал в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В ноябре 2023 года Соколов направил пострадавшей в результате пожара 500 тыс. рублей в счет частичной компенсации морального вреда, семья Соколова также оказывала помощь девушке во время лечения и реабилитации. Адвокат Диденко просил прекратить уголовное дело. После вынесения приговора Соколов перевел потепевшей еще 450 тыс. рублей.