Наемника из США заочно осудили за вторжение в Курскую область

Ему назначили 24 года лишения свободы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил обвиняемого в терроризме и наемничестве гражданина США Майкла Джонса к 24 годам лишения свободы, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"28-летний гражданин Соединенных Штатов Америки Майкл Джонс признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенная организованной группой), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные перевозка, ношение, хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, совершенные организованной группой). С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы суд приговорил его к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 1,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении Джонса заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговор в законную силу не вступил.

Как установлено судом, в 2023 году Джонс прибыл на территорию Украины в пункт дислокации Интернационального легиона и вступил в состав штурмового батальона ВСУ. С декабря 2023 года по сентябрь 2024-го в составе организованной группы вооруженных формирований Украины Джонс проник на территорию Курской области, где оказал вооруженное сопротивление законной деятельности военнослужащих ВС РФ. За указанные действия он получил вознаграждение в размере эквивалентном более 870 тыс. рублей, отмечается в сообщении.