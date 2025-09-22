Жителя ДНР осудили на 16,5 года за госизмену

В 2023 году фигурант разместил в интернете сообщение с призывом к осуществлению террористической деятельности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя ДНР Антона Бондаренко к 16 годам 6 месяцам лишения свободы по статье о госизмене. Об этом журналистам сообщил представитель суда.

"Подсудимый совершил государственную измену в форме шпионажа, а также публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2023 году фигурант, находясь в ДНР, разместил в интернете сообщение с призывом к осуществлению террористической деятельности. Он также вступил в контакт с агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины и согласился за деньги собирать и передавать сведения о Вооруженных силах Российской Федерации.

С мая по сентябрь 2023 года подсудимый более 10 раз собирал информацию о расположении военной техники и личного состава МО РФ в Горловке и Горловском районе ДНР с привязкой к географическим координатам и отправлял агенту ГУР.

20 ноября 2023 года Бондаренко был задержан сотрудниками правоохранительных органов, в его отношении возбудили дело по ст. 275 (госизмена) и ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) УК РФ.