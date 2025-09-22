Заведено уголовное дело

ВОЛГОГРАД, 22 сентября. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело после ДТП, в результате которого погибла 9-летняя девочка, сообщает 22 сентября пресс-служба главного управления МВД России по Волгоградской области.

По данным полиции, девочка проезжала по пешеходному переходу на самокате, ее сбил водитель маршрутки. "Водитель "Пежо Боксер" совершил наезд на 9-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на самокате. В результате ДТП несовершеннолетняя скончалась до приезда скорой", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проверку обстоятельств ДТП проводит и региональная прокуратура.