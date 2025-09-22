Остров Бревенник в Архангельске остался без электричества из-за ветра

Энергетики проводят восстановительные работы после отключения воздушной линии

АРХАНГЕЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. Остров Бревенник в дельте Северной Двины в Архангельске остался без электричества из-за непогоды. Как сообщили ТАСС в архангельском филиале компании "Россети Северо-Запад", ведутся восстановительные работы.

"Энергетики восстанавливают электроснабжение поселков на острове Бревенник после отключения воздушной линии 10 кВ. Проведение работ затрудняется запретом на навигацию в Северной Двине из-за штормового ветра. Специалисты продолжают работать до полного восстановления электроснабжения", - сказали в филиале.

На острове проживают около 2,5 тыс. человек.

По данным Севгидромета, в Архангельске порывы ветра доходят до 22 м/с, температура - плюс 18 градусов. Сильный ветер ожидается до вечера 23 сентября.

Как сообщает Telegram-канал "Россети Северо-Запад", филиал в Архангельской области работает в режиме повышенной готовности. 133 аварийные бригады и 279 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.