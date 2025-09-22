В Курской области из-за удара дрона ВСУ по частному дому пострадала женщина

У пострадавшей минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение правой ноги

КУРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал частный дом в селе Песчаное приграничного Беловского района Курской области, ранение получила 68-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Сегодня вражеский FPV-дрон атаковал частный дом в селе Песчаное Беловского района. Ранена 68-летняя женщина. У нее минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение правой ноги", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что женщине оказали первую помощь, в ближайшее время ее госпитализируют.