Мурату Аджигириеву ранее избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 24 суток

МАЙКОП, 22 сентября. /ТАСС/. Адвокат Мурата Аджигириева, обвиняемого в нападении на журналистов ГТРК "Адыгея", подал в Верховный суд Республики Адыгея жалобу на решение Майкопского городского суда об аресте. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"В Верховный суд республики поступила апелляционная жалоба адвоката Аджигириева - фигуранта дела о нападении на журналистов - на избранную в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей. Адвокат просит отменить постановление Майкопского городского суда как незаконное и необоснованное, считая, что приведенные судом доводы о вероятности того, что Аджигириев может скрыться, беспочвенны", - сказали в пресс-службе.

Ранее суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав Аджигириеву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 24 суток, то есть по 7 ноября 2025 года включительно.

В марте Аджигириев проигнорировал законное требование сотрудников ГИБДД МВД по Адыгее об остановке автомобиля, при задержании оскорбил полицейского. Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 150 тыс. рублей, прокуратура сочла приговор мягким и подала апелляцию. Перед ее рассмотрением в зале Верховного суда региона Аджигириев высказал угрозы в адрес сотрудников ГТРК "Адыгея", ударил видеооператора по лицу и скрылся. Следственное управление СК РФ по Адыгее и МВД по республике по этому факту возбудили два уголовных дела, силовики задержали Аджигириева.

В пресс-службе МВД по региону ТАСС уточнили, что подозреваемый более 10 лет назад был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.