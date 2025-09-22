Они самостоятельно вернулись в населенный пункт

ЧЕРКЕССК, 22 сентября. /ТАСС/. Туристы из Ставрополя, которые уехали кататься на мотоциклах в район горного озера в Карачаево-Черкесии (КЧР) и не вернулись в назначенное время, заблудились. Трое мужчин самостоятельно вернулись в населенный пункт, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по республике.

"Незарегистрированная в МЧС России тургруппа из 3 человек, которая уехала кататься на мотоциклах в район озера Кратерное, обнаружена. Участники маршрута с наступлением темного времени суток потеряли тропу и не смогли самостоятельно найти выход к населенному пункту. Туристы остановились на холодные ночевки, а сегодня благополучно спустились к поселку Рожкао, медицинская помощь им не потребовалась", - говорится в сообщении.

Поисковые работы проводились в Урупском районе республики. Накануне спасатели на квадроциклах обследовали окрестности озера, поиски результатов не дали. Утром 22 сентября работы были возобновлены. "В операции был задействован вертолет, который перебросил двух спасателей на перевал Надежда. Спасатели возвращаются в пункт постоянной дислокации. Всего на поиски были привлечены 20 человек, задействовано 12 единиц техники, из них от МЧС России 10 человек и 5 единиц техники", - сказали в ведомстве.